Hoe een kop koffie een verhuizing van De Nachtwacht tegenhield

En daar ging het schilderij. Met stokken omhoog gehouden door tientallen dragers onderweg naar 'Kees'. Cornelis, oftewel Kees, Hofstede de Groot - op bovenstaande foto links van de Nachtwacht - was de samensteller van de tentoonstelling in het Stedelijk. Hofstede de Groot was een beroemd kenner van de 17e eeuwse schilders en Rembrandt in het bijzonder.

Weer gemopper bij volgende verhuizing

Na de zeer succesvolle tentoonstelling waar duizenden mensen op af komen, moet de Nachtwacht terug naar het Rijksmuseum. Dat levert wéér hevig gemopper op bij de Amsterdammers.

Niek van 't Sas, emeritus hoogleraar geschiedenis vertelt: "Die waren niet blij. De Nachtwacht is 'hun' schilderij. Het beroemdste schilderij van Nederland is nog altijd eigendom van de gemeente Amsterdam en niet van de staat. De vraag rijst dan ook waarom het schilderij moet hangen in het 'Rijks' en niet in het eigen Stedelijk", vertelt hij.

In kranten verschijnen spotprenten die het spiksplinternieuwe Rijksmuseum vergelijken met een mausoleum.

Tekst gaat door onder de afbeelding.