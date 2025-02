D-Day voor 'megalomane' bouwplannen dorpsplein Bergen

Met honderden zienswijzen van Bergenaren en betrokken instanties, en vijftien insprekers vorige maand tijdens een raadscommissie over de plannen, is duidelijk dat het onderwerp leeft in het dorp. Onder hen dus een grote groep inwoners die de nieuwbouwplannen van ontwikkelaar Bot Bouw niet ziet zitten.

De voornaamste klachten: het ontwerp is groter dan volgens de regels zou mogen en inwoners zijn er onvoldoende bij betrokken. Een eigen inwonersraadpleging van de Bewonersvereniging Bergen Centrum (BBC) resulteerde in ruim vijfhonderd tegenstanders van de plannen.

"Er is niets mee gedaan", concludeert Marten Nijdam van de BBC. "We worden niet gehoord, maar het gaat wel om ingrijpende bouwplannen op een beeldbepalende A-locatie in het centrum. Je kijkt er de komende honderd jaar tegenaan."