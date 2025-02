Nog even grijs en nat, einde van de week droog met kans op meer zon

Na een grijze ochtend volgt een middag met kans op buien, vertelt NH-weerman Jan Visser. Lokaal kan de zon doorbreken en het wordt 11 graden in de regio.

De wind waait zwak tot matig: eerst uit het zuiden en later vandaag uit uiteenlopende richtingen.

Kans op mist

Vanavond draait de wind naar het zuidwesten, en neemt de kans op buien toe. Die buien trekken 's nachts wel weer weg, maar daarvoor kan mist in de plaats komen. Het wordt zo'n 4 graden.

Morgenochtend is er misschien wat lage bewolking te bespeuren, maar de kans op zon is ook groot. Dat duurt niet lang: in de middag neemt de bewolking toe en ook is er weer kans op regen.

Droog uiteinde

Volgens de weerman is het vooral in de middag en avond raak, dan kan het 'flink doorregenen'. Het wordt morgen zo'n 10 graden en de wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust waait het af en toe vrij krachtig.

De vooruitzichten lijken later deze week droger: volgens Visser staat vanaf vrijdag en het weekend droog weer op het menu. Of de zon schijnt is nog onduidelijk, want er kunnen lage wolken ontstaan. "Het wordt geen compleet sombere periode", besluit Visser optimistisch.