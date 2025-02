'Make carnaval great again': Schuimkragen veroveren Zwaag met Trump-praalwagen

Zwaagse harten veroveren met president Trump

Nu is het Donald Trump waarmee de carnavalsgroep de harten van de jury probeert te veroveren. Hun ideeën voerden ze in bij ChatGPT, en kunstmatige intelligent deed de rest. "Een Ark van Noach met daarop Trump", legt Bas uit. "Als redder van de wereld, maar dan is het eigenlijk een cruiseschip voor de elite."

In januari werd gestart met bouwen en bleek dat De Schuimkragen het nog niet zijn verleerd. Maar bescheiden blijven ze. "We doen niet mee om te winnen. Het gaat ons om de gezelligheid en dat we het met onze kinderen samen kunnen doen."