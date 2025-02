Schiphols buren hebben geld nodig nu luchtvaartsector zich mag mengen in zaak tegen Staat

RBV stapte vorig jaar naar de rechter. De omwonenden vinden dat de Staat met het huidige Schiphol-beleid mensenrechten schendt en meer moet doen om hen te beschermen. De rechter was het met ze eens: de Nederlandse burgers moeten beter beschermd worden tegen geluidshinder door vliegtuigen.



De Staat kondigde niet veel later aan in hoger beroep te gaan. Maar op welke gronden hij dat doet, is tot op de dag van vandaag onduidelijk. Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen willen in het hoger beroep hun belangen ook aan de orde stellen. Het hof maakte vandaag bekend dat dit is toegestaan, onder voorwaarde dat ze alleen zaken mogen opvoeren die echt noodzakelijk zijn om zichzelf te beschermen.

'Nieuwe geldronde'

"We zullen we opnieuw geld moeten ophalen", zegt Molenaar van RBV. De club met strijdlustige burgers kan dankzij donaties rechtszaken voeren. Omdat in de rechtszaak nu ook nieuwe partijen gehoord moeten worden, gaan de kosten oplopen.



De omwonenden zijn wel blij dat het Hof duidelijke grenzen heeft gesteld aan de deelname van Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen. "De rechter zegt dat ze mogen meedoen, maar wel binnen de paaltjes."



Op 20 maart zijn de twaalf maanden voorbij die de rechter de staat had gegeven. Dan moet de minister het vonnis gaat uitvoeren: de burgers beter beschermen. Of en hoe de minister dat gaat doen, is nog onduidelijk. Het ministerie was tot op heden niet bereikbaar voor commentaar.