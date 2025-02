'Nachtelijke schoten' blijken afkomstig van filmopnames in Oost

Zeker drie keer werd 112 gebeld vanwege de opnames, zegt een politiewoordvoerder. De meldingen kwamen rond 1.50 uur binnen. De opnames waren in de buurt van het Wereldmuseum bij het Oosterpark.

Brief

NLfilm, de productiemaatschappij achter Het Gouden Uur, had al een bewonersbrief verspreid waarin de opnames werden aangekondigd. De scène die gefilmd werd, gaat over een aanslag die gepleegd wordt.

Het bedrijf benadrukt dat er niet met kogels wordt geschoten, maar met losse flodders. Er zijn ook zwaailichten van de politie te zien. Sirenes worden niet gebruikt.

Opnames

De opnames begonnen gisteren om 17.00 uur en gingen tot 5.00 uur 's ochtends door. Ook de komende nachten wordden er buiten opnames gemaakt in deze buurt. Het Alexanderplein en een deel van de Mauritskade zijn op die momenten gestremd.

Tijdens de opnames worden er ook veel parkeerplekken afgezet. "Wij beseffen ons dat we veel parkeergelegenheid innemen, en zullen dit beperken tot enkel de noodzakelijke voertuigen", is te lezen in de brief. "Wij vragen u hiervoor om uw begrip."

Serie

Het verhaal in de thrillerserie draait om rechercheur Mardik, die wordt gewantrouwd door een AIVD-medewerker nadat zij iets over zijn verleden ontdekt. Het eerste seizoen werd in 2022 door de Avrotros uitgezonden en kwam later ook op Netflix. Het tweede seizoen is nog in de maak.