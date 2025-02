Theaterstuk The City She Loves Me overbrugt generatiekloof met humor

In de voorstelling draait het om het maken van een film, gemaakt door volwassenen en jongeren. Er is een scriptschrijver, een jongerenwerker en een dame van de gemeente. Er is alleen een probleempje; de jongeren komen vooralsnog niet opdagen. Er zit niks anders op dan dat de volwassenen zelf de rollen van de jongeren gaan spelen. Maar hoe doe je dat?

"We laten flink zien hoe ouderen over jongeren denken en wat voor vooroordelen ze hebben over jongeren", vertelt Laurien. "Ouderen zeggen vaak over jongeren dat ze de wereld niet begrijpen, maar omgekeerd zeggen pubers ook dat de ouders er niks van begrijpen."

Verschillende perspectieven

Regisseur Floris van Delft denkt dat theater dé manier is om dit soort maatschappelijke problemen aan te pakken. "Je kunt er eindeloos nieuwsitems over zien of dikke rapporten over schrijven, maar als je op een podium mensen de verschillende perspectieven ziet spelen, komt het veel meer binnen", aldus Floris. "Je gaat als kijker meeleven met acteurs die zowel pubers als volwassenen spelen. Zo hoop ik dat mensen meer begrip krijgen voor de verschillende standpunten."

Uiteindelijk komen ook echte jongeren aan bod in de voorstelling. Het publiek krijgt dan filmpjes te zien die door hen zijn gemaakt.

