Groot deel Amsterdamse trams rijden na opstartproblemen weer volgens dienstregeling

De stroomstoring maakte het onmogelijk om alle trams onder te brengen. Het GVB koos er daarom voor om de trams bij verschillende haltes in de stad neer te zetten. Ook is een deel van de trams bij andere remises ondergebracht.

Een woordvoerder van het vervoerbedrijf benadrukt dat de meeste trams gisteravond nog hebben kunnen rijden, maar dat er vanochtend opstartproblemen zijn als gevolg van de stroomstoring. "Trambestuurders lagen te slapen toen de problemen ontstonden. Die zijn dus gewoon naar de tramremise aan de Havenstraat gekomen. Het duurt daardoor even voordat ze allemaal in de tram zitten."

Het GVB waarschuwde vanochtend dat reizigers rekening moesten houden met vertragingen en uitval van ritten. Rond 8.00 uur reed een groot deel van de trams weer volgens dienstregeling.

De stroomstoring in de Havenstraat is voorbij. Het is niet duidelijk wat de storing heeft veroorzaakt.