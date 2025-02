112-blog | Ontploffing in taxi op Schiphol, chauffeur lichtgewond • Bouwvakker zwaargewond bij ongeval tijdens werkzaamheden in Amsterdam

07.42 uur

Aan Het Koggeschip in Den Helder is gisteravond rond 22.30 uur een explosief afgegaan. Het is onduidelijk of er gewonden zijn. De voordeur van de woning is licht beschadigd geraakt.

Een paar dagen geleden was het vlakbij ook al raak. Toen ging in de Schoenerstraat een explosief af, waardoor een raam en een kozijn beschadigd raken. Diezelfde week brandde in deze buurt een auto af.