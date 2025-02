112-blog | Appartement onbewoonbaar na brand • Politie vindt ruim 40 kilo hennep in woning

25 februari 2025, 18.51 uur

In een woning aan de Waddenstraat in Den Oever heeft de politie vanmorgen zeker 40 kilo hennep gevonden. Een 33-jarige man uit Hollands Kroon is aangehouden. Het is niet duidelijk of dit de bewoner van het pand is. De softdrugs werd gevonden in meerdere vacuümzakken. Volgens de politie kwamen er regelmatig onbekende mensen langs in het pand en hing er een sterkte wietlucht rond het huis. De politie doet nog onderzoek naar de zaak.