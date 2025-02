Kleine honderd mensen lopen solidariteitsmars door Zaandam voor Oekraïne

De stoet liep naar 'De Oekraïense Club': een initiatief dat twee jaar geleden ontstond als ontmoetingspunt voor gevluchte Oekraïners.

Daar wordt niet alleen gesproken over de oorlog, ze doen ook veel om de soldaten aan het front te steunen. Daarnaast opende er vanavond een expositie die inzicht biedt in de problemen waar gewone burgers in oorlogstijd mee kampen.

Gister was er al een solidariteitsdemonstratie in Amsterdam. Op de Dam kwamen honderden mensen samen om stil te staan bij de oorlog in Oekraïne.