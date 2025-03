Schiphol test zelfrijdende bagagerobot die medewerkers moet ontlasten

In de ochtend tussen 7.00 en 9.30 uur is het door de vele passagiers die tegelijkertijd aankomen topdrukte in de bagagehallen van Schiphol. Koffers moeten dan zo snel mogelijk uit het vliegtuig en naar de bagageband.

Het zelfrijdende voertuig vervoert de koffers in een container die in z'n geheel in een vliegtuig wordt gezet en er in z'n geheel wordt uitgehaald. De wagen kan ook zelfstandig de container in- en uitladen en is uitgerust met sensoren en camera’s met 360 graden zicht. Nu rijdt er nog een 'safety driver' mee, die kan ingrijpen indien nodig, maar uiteindelijk moet de wagen onbemand gaan rondrijden.



"Het is supergaaf", zegt Chris Roos, Innovatie Manager Bagage. "Hiermee kunnen we automatisch koffers van A naar B brengen, zónder dat daar mensen voor nodig zijn. "

Overstapkoffers

Het plan is om de koffers van overstappende passagiers die een lange overstaptijd hebben te scheiden van de koffers die meteen naar de bagageband moeten. "Op dit moment gaan ál die koffers tegelijkertijd het systeem in, wat een enorme druk geeft. Wat we met dit voertuig kunnen doen, is een deel van de koffers even apart houden. Daarmee kunnen we het systeem verlichten, maar ook de medewerkers", vertelt Roos.

En dat is nodig, want de werkdruk en fysieke belasting voor bagagepersoneel is hoog. Vorig jaar dreigde de inspectie nog met boetes voor bagageafhandelaren. De fysieke belasting van werknemers bij het sjouwen en in- en uitladen van bagage was bij vier van de zes bedrijven nog steeds te groot. Nog niet overal waren tilhulpen geïnstalleerd.



Op een gemiddelde dag worden er zo'n 31.000 bagagestukken van overstappende passagiers afgehandeld op Schiphol. De proef wordt in samenwerking met KLM gedaan, omdat 90% van de koffers van overstappende KLM-passagiers is. De piek in de bagageafhandeling ligt 's ochtends, omdat de meeste intercontinentale vluchten van KLM aankomen en passagiers vervolgens op andere KLM-vluchten doorvliegen naar hun eindbestemming.

De toekomst moet uitwijzen wat de bagagemedewerkers zelf van het voertuig vinden. Volgens de vakbond FNV worden zij pas half maart 'bijgepraat' over de inzet van de autonome bagagevoertuigen.

Zelfrijdende personeelsbus

Vorig jaar testte Schiphol met een zelfrijdend busje voor grondpersoneel, die proef is geslaagd. De bus reed een voorgeprogrammeerde route met drie haltes, waarbij schoonmakers van vliegtuigen en personeel van de sleepdienst vanaf de personeelsingang naar hun werkplek werden gebracht.

Het is nu wachten tot het proces daadwerkelijk ingevoerd kan worden op de luchthaven. Schiphol onderzoekt samen met KLM of deze bus kan worden ingezet voor crewvervoer, en in de toekomst ook om passagiers te vervoeren. "Uiteindelijk werken we toe naar een autonome luchthaven. We doen het rustig, want alles moet veilig. En stapje voor stapje, zo komen we er", aldus Roos.