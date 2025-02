Rapport zeer kritisch over handelen UvA-bestuur bij pro-Palestijnse demonstraties

Pro-Palestijnse demonstranten bezetten vorig jaar mei en juni diverse locaties van de Universiteit van Amsterdam. Op meerdere plekken liep dat uit op heftige vernielingen. Er werd voor ruim vier miljoen euro aan schade veroorzaakt.

Niet mals

De UvA huurde adviesbureau Berenschot in om een rapport op te stellen: onafhankelijk, onpartijdig en zelfstandig uitgevoerd. In een 37 pagina tellende reconstructie worden de demonstraties en rellen bij de UvA onder de loep genomen.

De uitkomsten daarvan zijn niet mals. De voorzitter van het college, Edith Hooge, schrijft dat het rapport "een moeilijke periode beschrijft, waarin emoties hoog opliepen".

Onderschat

"Het CvB heeft achteraf bezien de weerslag van de situatie in het Midden-Oosten op de UvA onderschat, terwijl er wel aanwijzingen waren voor grootschalige protesten", staat in het onderzoek. Terwijl overal ter wereld pro-Palestijnse demonstraties gaande waren met reacties en plannen van aanpak vanuit hogescholen en universiteiten, ontbrak het daaraan bij de UvA.

"Een strategische aanpak vanuit centrale regie en met een helder standpunt in de fase voorafgaand aan de meiprotesten was passend geweest". Daar ontbrak het volgens het rapport allemaal aan.

Geen compassie en begrip

Volgens het onderzoek deed het universiteitsbestuur steeds pogingen om "verdere escalatie te voorkomen", maar had de UvA zichtbaarder en duidelijker begrip moeten tonen voor alle aanwezige emoties. Er was volgens interviews met medewerkers en studenten een gebrek aan compassie en begrip voor die zorgen.

Ook wordt de oorlog in Oekraïne aangehaald, waarover het bestuur zich wel uitsprak. Volgens het rapport vindt een deel van de studenten en medewerkers dat het CvB na escalatie van het conflict in Israël en Palestina ook hierover een duidelijk standpunt in had moeten nemen.

Slechte communicatie

Tevens bleek de interne en externe communicatie niet op orde. Burgemeester Femke Halsema was ook niet tevreden over het contact met de UvA, zo bleek eerder al uit door AT5-gepubliceerde stukken.

Volgens het onderzoek gebeurde de afstemming binnen de crisisorganisatie tijdens de eerste protestdagen niet volgens een bepaalde structuur, die wel noodzakelijk is in tijden van crises. "Er waren veel wisselende personen betrokken, het crisisteam overlegde via whatsapp en daarbij werden in hoog tempo personen toegevoegd of verwijderd, waardoor geen eenduidige lijn kon ontstaan." Er was vage communicatie - naar binnen en buiten - en allemaal hiërarchische lagen van wijze van besturing van de UvA werkten "vertragend in de besluitvorming en communicatie".

Lessen trekken

Volgens voorzitter Hooge zijn er nu drie belangrijke lessen te trekken. "Onze crisisorganisatie had strakker en effectiever kunnen functioneren", daarmee reageert ze op het decentrale model van de universiteit die niet altijd geschikt is om in crisissituaties snel te kunnen handelen.

Ook ontbrak het volgens de bestuursvoorzitter aan een "respectvolle omgang en een sociaal veilige omgeving". Ze wil in de toekomst meer inzetten op een open en vrij debat. En tot slot is "nauw contact en afstemming met de lokale driehoek van groot belang", waarmee ze antwoord geeft op de vele kritiek in het adviesrapport en dat van Halsema over slechte communicatie.