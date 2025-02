Veelbesproken vluchtelingenopvang in Naarden opent woensdag de deuren

De vluchtelingenopvang zou aanvankelijk afgelopen november open gaan, maar dat werd door een reeks tegenslagen steeds later. Nu is de laatste hobbel genomen en heeft ook de brandweer het pand goedgekeurd voor de opvang van vluchtelingen.

Woensdagmiddag betrekken de eerste negen gezinnen de opvanglocatie. Het gaat al met al om zo'n 55 mensen. Een dag later komen er wederom negen gezinnen aan. In totaal is er plek voor zo'n honderdvijftig vluchtelingen.

Eerder veel weerstand

De plannen voor de opvanglocatie in Naarden stuitten eerder op veel weerstand van bewoners uit de buurt.

Nu is er ook veel weerstand tegen een nieuwe opvanglocatie aan de Franse Kampweg in Bussum. De gemeente wil daar een opvang openen, maar omwonenden zijn boos omdat ze niet zijn meegenomen in het besluit. Twee weken geleden protesteerden tientallen bewoners bij het terrein.