Wat gaat er gebeuren met het lekkende Sportpaleis van Alkmaar?

Twee weken geleden werd Honig tijdens het NK stayeren in Alkmaar onttroond als Nederlands kampioen door Haarlemmer Serginho Wilshaus. Over de kunst van deze aparte discipline in de wielersport zie je in deze uitzending van NH Sport een reportage.

Verder ook aandacht voor AFC - Spakenburg in de tweede divisie en we zoeken Dave Kwakman op. De 20-jarige middenvelder uit Volendam is sinds vorige maand door AZ verhuurd aan FC Groningen.