Miss(en) Universe op missie bij Heemskerkse school: "Vet, ze zijn best beroemd"

De 28-jarige schoonheidskoningin Faith uit Zandvoort vertelde over haar reis naar Tanzania, waar vrouwen en meisje lange tochten moeten maken voor schoon drinkwater.

"Wat ze vertelde over Afrika was best bijzonder", vindt Noor (12). Ze tilt een gele, met water gevulde jerrycan een stukje door de aula van haar school, maar zet 'm snel weer neer. Haar klas heeft deze weken les over schoon drinkwater en doet mee aan een sponsorloop, georganiseerd door Stichting Simavi. Daarmee halen ze geld op voor drinkwaterprojecten in Afrika.

Boezemvrienden Xavier en Cristiano (11) vonden de les van de Missen Universe nét wat interessanter dan de normale taal- en rekenlessen. "Het is leuk dat de mooiste vrouwen van Nederland en van de wereld naar onze school kwamen", zeggen ze met een grote glimlach tegen NH.