Amsterdam loopt dagelijks ruim 2.000 onbetaalde facturen in, maar stapel blijft hoog

De miljoenen euro's die nog moesten worden betaald aan ondernemers die diensten aan de gemeente verleenden, zijn het gevolg van technische problemen bij het overgaan naar een nieuw betalingsssysteem. Wethouder Hester van Buren (Financiën) steekt de hand in eigen boezem.

In antwoord op maar liefst 82 schriftelijke vragen van raadsleden uit acht partijen, schrijft Van Buren dat er 'te veel optimisme' was over het oplossen van deze problemen. "De informatie had ambtelijk eerder gedeeld kunnen worden. Er is een neiging eerst te willen oplossen en dan pas te informeren. Ik moet er dichter op zitten en meer doorvragen naar knelpunten."

Gedupeerden konden aanspraak maken op een spoedbetaling. Ongeveer de helft van deze betalingen zijn uitgevoerd omdat de ondernemer anders in financiële problemen kwam. Ook zijn er facturen met spoed betaald omdat er een juridische consequenties aan hingen zoals een dwangsom of boete. Facturen onder de 250 euro zijn ook versneld verwerkt.