Ooit maakte Danny Hoesen voor Ajax de winnende tegen Barcelona, nu is hij kapper

Danny Hoesen kijkt niet op elk kapsel uit zijn Ajax-tijd even goed terug. "Er zaten een paar hele goede en een paar hele slechte bij", vertelt hij lachend tijdens het knippen.

Eind 2013 maakte Hoesen voor Ajax in een stampvolle Arena de winnende tegen het FC Barcelona van Xavi, Iniesta en Pique. Barcelona behoorde toen tot de absolute wereldtop, dus dat Ajax destijds won is geen fan vergeten. Nu, twaalf jaar later, is Hoesen 34 en al twee jaar noodgedwongen gestopt met voetballen vanwege blessures.

Meer contact

Dingen die hij in de voetballerij miste, kan hij nu toepassen in de kapsalon. "Juist omdat je in het voetbal in zo'n bubbel leeft, leekt het me leuk om meer contact te maken met mensen en ze te knippen. Toen ben ik met de opleiding begonnen en ontdekte ik dat ik het leuk vond", vertelt hij.

Voor een knipbeurt van Danny moet je helaas wel de stad uit. Hij knipt in Utrecht.