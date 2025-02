Twintig mensen onwel door pepperspray in Zaans café, kroegbaas Nick woedend om sluiting

"Als er mensen op de grond liggen of er is een gaslek of zo dan begrijp ik het", zegt hij vandaag tegen NH. "Maar er was geventileerd, mensen waren alweer binnen, de beveiliging had al met de politie gesproken en ik mocht gewoon doorgaan. Later kwam er iemand die de coördinatie deed en ineens moest ik evacueren. Dat gaat er bij mij niet in.”

Nick wil nu een gesprek met alle betrokken instanties om er achter te komen waarom de politie en de brandweer zo gehandeld hebben,

Later die avond vindt het personeel van De Bonte Hen een busje pepperspray, waarvan ze vermoeden dat het de oorzaak is van alle ellende. “Waarom doen mensen dit?” vraagt Hiemstra zich hardop af. “Een lolbroek, of iemand met kwade bedoelingen? Ik zou het niet weten.” De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden.