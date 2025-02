Verdachte van UvA-rellen morgen voor rechter: "Politie was goed beschermd, ik ben onschuldig"

De zaak van Zhu zal morgen als eerste aan bod komen in de rechtbank. De Chinese studente, die drie jaar in Nederland woont, wordt dus verdacht van het gooien van stokken naar de politie. "Ik heb met stokken gegooid. Maar ik denk niet dat dit onder zwaar geweld valt, omdat de politie goed beschermd is."

Haar uitspraken noemt Ramon Meijerink, voorzitter van de politievakbond, de wereld op zijn kop. "Als jij een goede helm draagt, mag ik dan een baksteen op je hoofd gooien? Dat is een beetje hetzelfde argument. Het is te plat voor woorden. Als je met gevaarlijke voorwerpen op politiemensen afgaat, dan ben je gewoon niet goed snik", reageert hij. Volgens Meijerink wordt demonstreren steeds vaker verward met ordeverstoring, en hij beschouwt de uitspraak van morgen als een belangrijk voorbeeld voor de toekomst.