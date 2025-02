Vermiste kater Henk was paar maanden 'huismeester' van Texelse kartbaan

Eigenaresse Carianne Timmer uit De Koog is een kattenmens. Ze heeft er vier, maar Henk is haar lieveling. Met regelmaat brengt hij haar ook cadeautjes van buiten. "Hij komt altijd met ratten en muizen thuis. Dan ligt hier weer een assortiment aan kadavers. Of een levende muis die ik dan de hele dag in huis heb rennen."

Ze is dan ook doodongerust als haar lieve Henk de dag voor kerst ineens niet thuiskomt. "Normaal staat hij de volgende dag op de stoep, want Henk is geen zwalker", zegt Carianne. "Hij is gecastreerd, dus hij gaat ook niet op damesjacht."

Zoektocht

Een oproep in de buurtapp van De Koog levert niets op. "Dat vond ik heel bijzonder. Meestal als een kat niet thuis komt, gaat ie bij een ander aan de deur staan." Sammie, een van haar andere katten, was vorig jaar ook maanden zoek. Die vond ze uiteindelijk terug op een van haar routes als postbezorger, kilometers ver van huis. Maar Henk is tijdens haar vele zoektochten in de omgeving nergens te bekennen.