Hier kunnen ondernemers overstappen op elektrisch vervoer: "Gedoe, maar dat is nu ook al"

José Komin is directeur van een koeltechnisch installatiebedrijf en is enthousiast over het experiment van de gemeente. "Onze monteurs worden af en toe gek van de drukte in de stad. Ze kunnen soms hun bus niet kwijt en staan lang vast. Aan zo'n kleiner voertuig zitten voordelen."

Maar nadelen zullen er ook zijn, geeft Komin toe. "Het is misschien gedoe om de bus weg te zetten en over te stappen. We gaan het zien", zegt ze. Of ze niet liever het centrum helemaal mijdt? "Onze klanten zitten veelal in het centrum, dus dat kan eigenlijk niet."

Er is een tekort aan technici door het hele land. De vraag rijst of monteurs door alle beperkingen er niet voor zullen kiezen om hun klussen ergens anders te zoeken en het centrum gaan vermijden. Er is immers genoeg werk op andere plekken. "Ja, dat wordt veel gedacht", beaamt verkeerswethouder Melanie van der Horst. "Tot nu toe zien we dat heel veel monteurs juist last hebben van parkeerplaatsen zoeken en van de hoge parkeerkosten. Dit biedt eigenlijk een oplossing."