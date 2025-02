Rechtbank doet aangifte na verspreiden naam en foto van rechter op X

Vorige week woensdag maakten ministers Van Weel (VVD) en Faber (PVV) bekend dat drie extremistische islamitische predikers het land niet in mochten van het kabinet. Zij zeiden daarvoor onder andere advies in te hebben gewonnen bij de NCTV. "Voor haatzaaierij en het vergoelijken van geweld is absoluut geen plek in Nederland", zei Van Weel. "Onze dijken kunnen niet hoog genoeg zijn om haat, agressie en geweldsverheerlijking te weren", stelde Faber. "Ik wil ze hier gewoon niet hebben en ik denk de meeste Nederlanders ook niet." De drie stonden op de sprekerslijst van de Ramadan Expo. Een groot islamitisch evenement in Utrecht dat afgelopen weekend plaatsvond.

Onvoldoende onderbouwing

Maar de rechtbank draaide het besluit een dag later terug. "De voorzieningenrechter komt tot het voorlopig oordeel dat de minister onvoldoende deugdelijk heeft onderbouwd dat, en waarom, de komst van de drie sprekers een bedreiging van de openbare orde in Nederland oplevert", aldus de rechtbank. Uit het vonnis van de rechter bleek dat de NCTV bij twee van de drie sprekers juist concludeerde dat er te weinig bewijs was om aan de criteria te voldoen voor een extremistische spreker. De derde spreker maakt zich volgens de NCTV schuldig aan het verspreiden van desinformatie en vergoelijken van daden van terrorisme, maar zouden zijn uitspraken in context moeten worden geplaatst.

Na het vonnis circuleerden al snel persoonlijke gegevens - als naam en foto - van de rechter, werkzaam voor de rechtbank van Amsterdam. Daarnaast werden ook foto's van zijn partner gedeeld.

Aanstaande zaterdag is het volledige interview met Bart van Meegen, president van de rechtbank Amsterdam, te zien op AT5.