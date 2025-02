Acht jaar cel en tbs voor vrouw (63) die 73-jarige partner doodstak in Diemen

De 73-jarige man was meerdere keren in zijn borst en buik gestoken en was gewurgd met een riem. De vrouw werd door de hulpdiensten, die werden gealarmeerd voor een reanimatie, gewond op het bed in de slaapkamer aangetroffen. De vrouw werd aangehouden een briefje werd gevonden waarin stond dat ze de man had vermoord. Later gaf ze aan niets meer te weten van wat er gebeurd is, maar dat het wel haar handschrift was.

Volgens de rechtbank is het duidelijk dat de vrouw haar partner, met wie ze negentien jaar samen was, heeft vermoord.

Amnesie?

Dan bleef de vraag over of zij echt niet meer wist wat er die dag is gebeurd. De vrouw is onderzocht door een neuropsycholoog en die stelt dat er meer wijst op het feit dat het gaat om geveinsde amnesie, dan daadwerkelijk geheugenverlies. De vrouw had namelijk geen neurologische stoornis, niets gebruikt en een normale score gehaald op een geheugentest.

Wel wordt er gesteld dat de vrouw een autismespectrumstoornis heeft, maar zou dat niet tot geheugenverlies kunnen leiden. De stoornis heeft in alle waarschijnlijkheid wel meegespeeld in het incident, aldus de expert. Volgens de deskundige bouwen er bij de vrouw spanningen op, die vervolgens kunnen leiden tot een emotionele uitbarsting.

De rechtbank is dan ook van mening dat het onverantwoord is dat de vrouw zonder behandeling na haar gevangenisstraf terug zou keren in de maatschappij. Daarom komt er bij de gevangenisstraf van acht jaar ook tbs met verpleging. Dat was tevens de eis van het Openbaar Ministerie.