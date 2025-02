Eten we over een paar jaar stamppot, pannenkoeken en salade van eendenkroos?

"Wij spreken liever over waterlinzen, dat klinkt iets smakelijker", vertelt Eric de Bruin. Hij is lector circulair ondernemen bij de Aeris Hogeschool in Dronten. Hier zijn ze al anderhalf jaar bezig met het kweken van het groene spul, in een proefopstelling.

In een week tijd oogsten ze in tien broeibakken zestig kilo waterlinzen. "Dat is één van de grote voordelen. Het groeit als kool, want het vermenigvuldigt zich in drie dagen. Ook neemt het CO2 op, waardoor het ook nog eens goed is voor het klimaat."

Al in de middeleeuwen gegeten

Daarnaast zitten waterlinzen vol met eiwitten en vitamine B12, die ook in dierlijke producten zoals melk, vlees en vis zitten. "Dat is heel bijzonder, want het is daardoor een goede vleesvervanger voor veganisten."

Waterlinzen of eendenkroos is volgens de onderzoeker ook nog eens ontzettend gezond. Zo werden ze in de middeleeuwen al voorgeschreven bij gezondheidsklachten. "Het is gek als we hier niets mee doen. Je kunt eigenlijk niet om deze groente heen."

Maar waarom staat de groene supergroente nog niet op de menukaart? Dat komt omdat het jaren heeft geduurd voordat de Europese Unie eendenkroos heeft goedgekeurd als voedsel voor mensen. In Amerika en Azië staat de groente wel al op de menukaart.

Nu de Europese voedselautoriteit ESFA afgelopen zomer eendenkroos goedkeurde, ligt de weg open voor massaproductie. Maar zo ver is het nog niet. Waterlinzen zijn met een prijs van veertig euro per kilo nu nog erg duur. De Bruin: "Het is eigenlijk groene kaviaar die binnenkort op de menukaart van exclusieve restaurants prijkt. Het duurt nog wel een aantal jaren voordat het in de supermarkt ligt."

