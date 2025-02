Geen animo onder medewerkers Albert Heijn-distributiecentrum voor actie tegen verhuizing

Maar gestaakt wordt er dus niet. Er is volgens de vakbonden te weinig actiebereidheid, Dat heeft volgens vakbondsbestuurder Erdem ook te maken met de tijd. "Het is allemaal heel snel gegaan. In januari kregen ze het bericht dat ze al in maart moeten verhuizen. De werkgever is blijkbaar in de vooronderstelling dat je met een pennenstreek de levens van medewerkers op zijn kop kunt zetten."

Albert Heijn blijft in gesprek

Albert Heijn liet eerder in een schriftelijke reactie weten zich niet te herkennen in het beeld dat geschetst wordt door de vakbonden. Er ligt een plan dat is afgestemd met de Ondernemingsraad. "Het is daarom niet aan de orde om aanvullende gesprekken met de vakbond te voeren voor een apart plan", aldus een woordvoerder van de supermarkt. "Uiteraard blijven wij met alle collega’s in gesprek om zo nodig tot passende oplossingen te komen."