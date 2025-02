Steffen Berr, een expat uit de Verenigde Staten die in Haarlem woont, laat zich niet kisten. Hij kon de grote manifestaties tegen de oorlog in Oekraïne, die vandaag precies drie jaar woedt, niet bijwonen. Met een blauw-gele vlag staat hij daarom vandaag in de stromende regen op de Grote Markt. "Want ik wilde wel mijn protest laten horen."