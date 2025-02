Otters gespot in Alkmaarse gracht, en dat is volgens onderzoeker 'echt bijzonder'

Martha van der Horst keek vrijdag aan het einde van de middag raar op. Ze zag iets drijven in het water voor haar huis aan de Voormeer in Alkmaar. "Ik dacht eerst dat het een groot stuk hout of een zeehond was. Toen ik goed keek, zag ik dat het een otter was. Ik heb m'n dochter geroepen en ben naar beneden gerend om een filmpje te maken."

In eerste instantie dacht ze dat het om één diertje ging, maar later zag ze bij haar voeten aan de kade nog een otter. Die heeft ze alleen niet vastgelegd op camera. Daarna verdwenen de otters weer. "Ik heb ze sinds dat moment niet meer gezien."

Otter is bezig met verspreiden

Volgens Kevin Raatjes, onderzoeker bij Landschap Noord-Holland, is bijzonder dat er otters gespot zijn in de grachten van Alkmaar. "De dieren zijn op dit moment heel hard bezig met zich te verspreiden, zeker richting Noord-Holland. In 2019 zijn ze de provincie ingekomen, vanuit de omgeving van Almere richting Amsterdam. De coronatijd hebben ze gebruikt om de sprong te maken over het IJ."

Na de coronaperiode werd het voor de otter moeilijker om zich te verspreiden, omdat het in de natuur, in de stad en op de weg veel drukker was geworden. "Ze hadden een paar stapjes gemaakt de provincie in. We hebben ook meldingen gehad dat ze de Afsluitdijk wilden oversteken richting Friesland. Maar daar bleef het bij. Dat er nu een melding komt van otters in Alkmaar, betekent dat ze een grote sprong vanuit de omgeving van Volendam en Monnickendam hebben gemaakt. Dat maakt het echt bijzonder", zegt Raatjes.

Tekst loopt door onder de video.