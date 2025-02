Geliefde runderen verdwijnen uit het Naardermeer: 'Ze hebben een lieve toet'

Hoewel de boswachter het vertrek van de Galloways zelf ook jammer vindt, is hun vertrek onvermijdelijk. "Het landschap verandert en wordt natter, waardoor er te weinig droge grond overblijft", legt ze uit. Het is 's winters nu al behelpen voor de grote imposante runderen in het natuurgebied.

Het vertrek van de Galloways

In de loop van dit jaar wordt de kudde afgebouwd. Sommige runderen worden herplaatst, maar een deel gaat naar de slacht. Naar verwachting zullen er in december geen Galloways meer te bewonderen zijn in het gebied.

In het voorjaar en de zomer zullen er koeien van lokale boeren grazen. Maar voor Hetty uit Muiderberg is dat toch anders. "Die koeien zie ik elke dag al. Maar de Galloways zijn heel bijzonder. Ze hebben zo’n lieve toet."

Voor inwoners uit Muiderberg zal het even wennen zijn als de beeldbepalende beesten niet meer in het gebied te vinden zijn. "Ik ben de afgelopen decennia enorm gehecht geraakt aan mijn goedaardige, langharige vrienden", schrijft Arie in zijn ode. "Ik zal ze enorm gaan missen."