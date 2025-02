Broers Liban en Shamarka zijn de brug tussen leerlingen en leraren op bijzondere school

Shamarka ziet dat de jongeren op de school zijn hulp hard nodig hebben. Eén van zijn taken is het verzuim terugdringen. Voor een deel van de leerlingen is het wachten op een verblijfsvergunning erg stressvol. School komt dan wel eens op de tweede plaats.

"De asielaanvraag moest voorheen binnen zes maanden in behandeling worden genomen. Dat is nu officieel vijftien maanden, maar in de praktijk zijn dat er zeker twintig. Dat beïnvloedt de kinderen. Ik doe daarom ook huisbezoeken en vertel ze dat ze beter op school kunnen zitten. Al is het maar als afleiding. En het is een goede voorbereiding op je inburgering, als je later een vergunning krijgt."

Taal is de sleutel van het huis

Volgens Liban, die door de kinderen aangesproken wordt met 'meester', kunnen de broers helpen om meer begrip te kweken. Ook richting de ouders die soms verzanden in het oerwoud van administratie of verward raken door gewoontes in Nederland. De broers vangen daarbij ook veel vragen op zodat de leraren 'gewoon' les kunnen geven. Het belang van de kinderen staat altijd voorop.

"De taal is de sleutel van het huis. Als je midden in de samenleving komt dan moet je de taal redelijk kunnen spreken om je te kunnen redden. Ik ben ook een voorbeeld voor de leerlingen. Sommige jongens hebben bijvoorbeeld geen vader thuis. Ze komen dan naar mij toe en zien dat als je je best doet en hard werkt dat je dan ergens kan komen. Ik zeg dan ook dat ik net zo was als zij. Dat geeft ze vertrouwen. Je merkt veel dankbaarheid van de leerlingen én van hun ouders."