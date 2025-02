Grote rookwolk boven de A10 door brand bij appartementencomplex

De brandweer kreeg rond 11.45 uur de melding binnen van de brand en schaalde al snel op naar grote brand, wat betekent dat er meer eenheden komen om de brand te blussen. Een uur later had de brandweer de brand onder controle. In eerste instantie leek het te gaan om een brand in een gebouw, maar het bleek later om een energieverdeelstation te gaan.

Eén iemand moest worden nagekeken door het ambulancepersoneel, vanwege het inademen van rook.

Door de brand trokken er zwarte rookwolken over de snelweg heen. Daarom werd het verkeer aangeraden om snelheid te minderen. De afslag s103, naar het Westerpark, was afgesloten. Omwonenden werd aangeraden om ramen en deuren gesloten te houden.