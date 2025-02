Ark van Noach gaat naar Amsterdam: "Komt naar de mooiste stad in de wereld"

Wim Beelen is blij dat hij het schip naar Amsterdam kan halen: "Ik ben opgegroeid met het geloof, maar was het even kwijt. Recent heb ik het weer teruggevonden en dan komt ineens de ark ook nog op mijn pad. Ik kan nu mijn kleinkinderen met het geloof kennis laten maken. Ik ben zo blij dat Johan Huibers mij heeft opgezocht. We kunnen elkaar nu helpen."

Beelen is druk bezig met de ontwikkeling van het voormalig ADM-terrein. Daarover ligt hij al lange tijd in de clinch met de gemeente Amsterdam. "Er wonen zoveel nationaliteiten en religies hier in de stad. De ark kan een verbinding zijn tussen alle mensen. Noach bouwde het toen de wereld ten onder ging. De wereld staat er nu ook niet best voor. Maar de ark staat voor hoop. Ik ben heel dankbaar."