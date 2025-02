Wakende Willem betrapt inbreker in Westwoud, maar blijft kwaad achter

Tijdens de 'inbraakuren' houdt Willem Bakker als nachtwacht van Westwoud een oogje in het zeil, terwijl hij de kranten bezorgt. Dat doet hij altijd gekleed in het zwart. "Zij hoeven mij niet te zien en ik hoef de inbrekers niet te zien", vertelde hij enkele jaren geleden al eens.

Na het uitlaten van de hond begint hij met zijn ronde. Willem ontgaat niets. Hij weet welke auto bij welke bewoner hoort en ziet meteen als er iets niet klopt. Zijn aanwezigheid wierp tijdens een eerdere inbraakgolf zijn vruchten af. "Tot Hoogkarspel werd er ingebroken, Westwoud lieten ze liggen en in Oosterblokker gingen ze weer verder."

Op een gestolen fiets rijden

Afgelopen weekend was het wel raak in Westwoud. Willem zag rond half vijf licht branden in een auto. "Hij was in die auto aan het rommelen. Later ben ik hem gevolgd, op een afstandje. Hij rammelde bij oudere bewoners aan de achterdeur en uiteindelijk zag ik hem op een gestolen fiets rijden."

Willem had ondertussen twee keer contact met de politie en toen ze arriveerden, kon de vermoedelijke inbreker na een vluchtpoging via een achtertuin staande worden gehouden. Willem vertelde vervolgens aan de agenten wat hij allemaal had gezien.