Tweede druk gratis boeken Anton de Kom na stormloop afgelopen weekend

In de 26 OBA-vestigingen in de stad was het boek gratis op te halen. De reden voor de gratis uitgifte was ter viering van 80 jaar vrijheid sinds de Tweede Wereldoorlog en zaterdag was tevens de geboortedag van De Kom.

De familie van de schrijver en Carl Haarnack van stichting Anton de Kom lieten eerder weten erg blij te zijn met het initiatief van de gemeente en dat zijn boodschap verder verteld kon worden. Die boodschap bleek ontzettend populair. Het boek was namelijk zondag aan het begin van de middag overal weggegeven. In alle vestigingen zijn de uitleen-exemplaren voor de komende weken ook gereserveerd.

Vervolg

De OBA laat aan AT5 weten erg enthousiast te zijn over de ontvangst van het gratis boek en hoe snel de voorraad er doorheen is gegaan. De bibliotheek hoopt dat er nog een vervolg aan kon worden gegeven, maar die beslissing ligt bij de gemeente.