Oplichting, een grap of kunst? Mysterieuze sleutels duiken overal op in De Kwakel

Ron Plasmeijer is één van de mensen die de sleutel vond toen hij gisteravond zijn hond uitliet aan de Distellaan. "Opeens had 'ie iets in zijn bek", zegt hij. Omdat Ron al berichten van andere vinders op Facebook had gelezen besluit hij het niet te melden bij de politie.

"Ik ga maar niet bellen, want misschien is er meer aan de hand. Het kan om oplichting gaan." Op de meeste labels die aan de sleutels hangen staat hetzelfde telefoonnummer. Op één sleutel staat een ander nummer.

Nieuwe vorm van oplichting?

Meer Kwakelaars zijn bang voor oplichting, blijkt uit reacties in een besloten Facebookgroep. Zij baseren hun vermoedens op een waarschuwing van een wijkagent uit het West-Friese Niedorp eind vorig jaar. In die gemeente werden toen ook sleutels met telefoonnummers gevonden. De politieagent sprak toen over 'een mogelijke nieuwe vorm van oplichting'.

Uit navraag bij de politie blijkt dat de eenheid in De Kwakel niet bezig is met een onderzoek naar de sleutels.

Grap voor verjaardag

Maar wat is er dan wel aan de hand? "Het zou me ook niets verbazen als het om een grap blijkt te gaan", speculeert Ron. "Of een kunstproject. Je ziet tegenwoordig de meest vreemdsoortige kunst."

Het eerste blijkt waar te zijn. Als NH het nummer dat op meerdere sleutels staat belt, wordt in eerste instantie niet opgenomen, maar een Whatsapp-bericht naar het nummer schept snel duidelijkheid:

"Mijn vrienden hebben allemaal sleutels verspreid met mijn telefoonnummer als grap omdat ik jarig was, dus u kunt de sleutel weggooien", schrijft de 19-jarige Sven terug.