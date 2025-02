Al meer dan dertig explosies dit jaar, wat is er aan de hand?

Zijn het er echt zo veel?

Ja, en nee. Het aantal explosies blijft zorgwekkend hoog, benadrukt de politie. In januari en februari 2025 gaat het om minstens dertig incidenten door de hele provincie. Dit is wel minder dan in dezelfde periode vorig jaar, toen de teller eind februari op 54 stond in enkel de politieregio Noord-Holland (exclusief Amsterdam en Gooi).

Daarbij zijn ook mislukte pogingen en explosies op niet-woningen meegerekend.

Toch is er op de lange termijn een duidelijke stijging te zien. In 2022 registreerde de politie nog 34 explosies of pogingen daartoe, in 2023 steeg dit aantal naar 111 en in 2024 liep het verder tot meer dan 174 incidenten.

Waar vonden de explosies plaats?

De explosies treffen vooral grotere steden, maar ook kleinere plaatsen blijven niet gespaard. Op 11 januari werd een woning op Texel, aan de Kolibrievlinder in Den Burg, getroffen door een explosie. De afgelopen elf dagen was het opnieuw onrustig, met acht explosies en twee verijdelde pogingen in de provincie.

In Den Helder werd op 23 februari een woning aan de Schoenerstraat getroffen door een explosie. Enkele dagen eerder, op 21 en 22 februari, werd een vermoedelijke bommenlegger in Oosthuizen twee keer op heterdaad betrapt aan de Kleine Werf, waarbij één verdachte werd aangehouden.

Diezelfde nacht vonden er wel explosies plaats in Blokker en Hilversum, waar woningen aan de Coxlaan en de Loosdrechtse Weg werden getroffen. Ook Enkhuizen werd opgeschrikt, toen op 20 februari een explosie plaatsvond bij een woning aan de Kruideel.

In Zwaag werd op 19 februari om 3.15 uur een woning aan de Klagerstuin beschadigd door een explosie, en twee dagen eerder gebeurde hetzelfde bij de Grote Kerk in Hoorn. De reeks begon op 16 februari in Zaandam, waar rond middernacht een explosief afging aan de Oost-Dorsch.

Gaat het om een oorlog in de onderwereld of speelt er meer?

Hoewel explosies vaak in verband worden gebracht met criminele afrekeningen, blijkt dat in ruim de helft van de gevallen geen directe link is met de georganiseerde misdaad. De politie vermoedt dat veel aanslagen voortkomen uit relationele conflicten en persoonlijke wraakacties. "Het lijkt een zorgelijke trend te worden om ruzies met een aanslag te beslechten", stelde de politie in november.

Hoe kan de politie dit aanpakken en wat kunnen bewoners doen?

Ondanks de lichte daling in het aantal incidenten begin 2025 blijft de bestrijding van explosies een topprioriteit voor de politie. "Het blijft gewoon levensgevaarlijk, die bommen", benadrukt politiewoordvoerder Roderick de Veen.

De politie zet in op extra controles en onderzoek, maar succesvolle interventies, zoals de heterdaad-aanhoudingen in Oosthuizen, tonen aan dat snelle meldingen van buurtbewoners een groot verschil kunnen maken. "Zij zijn de experts van hun eigen straat", zegt De Veen. "Ze merken als eerste als er iets niet pluis is en kunnen snel de politie inschakelen."