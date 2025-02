Blokker failliet, maar niet verdwenen: waarom vijf winkels in Noord-Holland nog open zijn

Blokker opende in 1896 zijn eerste winkel aan het Breed 22 in Hoorn en groeide uit tot een begrip in Noord-Holland, met honderden vestigingen door het hele land. Jarenlang was het een dominante speler in de detailhandel, tot vorig jaar november: door tegenvallende verkoopcijfers en grote concurrentie van webwinkels ging Blokker failliet.

Vijf Noord-Hollandse Blokkers nog open

Van de 394 blokkers in Nederland waren er 46 van franchisenemers, deze vielen buiten het faillissement. De vijf nog open Blokkers in Noord-Holland zijn te vinden in Krommenie, Kortenhoef, Castricum, Callantsoog en Den Burg en vallen ook onder deze franchisenemers.

Omdat deze winkels zelfstandig worden gerund, konden ze hun deuren openhouden ondanks de financiële problemen van het moederbedrijf. De franchisenemers opereren namelijk onafhankelijk en hebben hun eigen voorraadbeheer en inkoop, waardoor ze niet direct getroffen werden door het faillissement van de Blokker-holding.