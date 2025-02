Regenachtige voorjaarsweek: lente laat op zich wachten

De krokussen in het gras verklappen dat de lente afgelopen vrijdag officieel van start ging, toch komt het lenteweertje nog niet helemaal door. Hoewel er geen forse buien over Noord-Holland langskomen, wordt het toch erg regenachtig.

Van de drup in de regen

In de ochtend valt er op de meeste plaatsen wat regen, maar vanmiddag klaart het op en blijft het tot de nacht droog. De temperatuur wordt niet hoger van 10 graden. Door de wind kunnen de temperaturen aan de kust een stukje lager liggen.

Tot dinsdagmiddag blijft het droog. Vanaf de middag neemt de kans op buien opnieuw toe en blijft het zo'n 10 graden. De regenbuien houden aan tot en met donderdag.

Lentedagen

Vanaf het weekend wordt het iets kouder, er is volgens NH-weerman Jan Visser zelfs nog kans op vorst, en wordt het weer droger. Jan ziet vanaf volgende week droger, en vooral warmer, weer deze kant op komen. De lentedagen liggen dus om de hoek, maar we moeten nog even geduld hebben. Alvast je tuin lenteklaar maken? Lees hier de tips van hovenier Ed.