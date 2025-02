Heerhugowaardse 'vriezermoord' was volgens zoon geen kwade opzet, maar zelfverdediging

Het laatste teken van leven dat de 67-jarige Albert Visser uit Heerhugowaard gaf, was op 10 januari 2021. Die dag schreef hij voor het laatst in zijn notitieboekje, waarin hij al zijn uitgaven bijhield. De politie gaat ervan uit dat hij die dag om het leven kwam.

Een vriend waarmee Visser een paar keer per jaar afsprak, gaf hem in oktober van dat jaar als vermist op. De politie vermoedde dat hij vanwege persoonlijke of financiële problemen zelfmoord had gepleegd, of naar het buitenland was vertrokken. Pas in maart 2023, ruim twee jaar na zijn verdwijning, deelt de politie een opsporingsbericht. Een misdrijf wordt dan niet meer uitgesloten.

Ondanks enkele tips blijft het lang stil. Tot 11 november 2024, ruim anderhalf jaar later. Voor een groot onderzoek worden het huis en de tuin van zijn zoon, bij wie hij woonde, volledig afgezet. Het lichaam van Visser blijkt al die tijd in zijn huis te liggen.

Twee vrieskisten

Het lichaam was verdeeld over twee vrieskisten, vertelt de officier van justitie vandaag. Het Openbaar Ministerie verdenkt zoon T., met wie Visser volgens buren een zeer problematische relatie had, van moord en het laten verdwijnen van het lichaam van zijn vader.