Nog nooit spoelden zulke grote beesten aan op Texel: "Ik wist: ik moet er nú heen"

Onderzoekers van Universiteit Utrecht verrichten onderzoek op het strand. En in de loop van de dag worden de dieren 'ontleed'.

"Ze werden in stukken afgevoerd." Ondertussen begint het flink te ruiken. "Dat was wel een nadeel. Een man vertelde dat hij had even snel bij de lokale bouwmarkt een mondmasker gehaald. De slimste van de dag."

Als alle dieren die januari 2016 zijn opgeruimd gaat Gemmink weer naar zijn huis op het vaste land. Daar maakt hij nog vele verhalen over de gevolgen van deze ongekende stranding.

30 aangespoelde walvissen

Zo bleken de dieren onderdeel uit te maken van een nog grotere groep. Er strandden in totaal zo'n 30 dieren op de Noordzeekust, waarvan zestien bij Duitsland en nog zes bij Engeland.

Het ging om mannetjes die, op zoek naar vrouwtjes in het zuiden, per ongeluk de verkeerde afslag hadden genomen.

"We zijn nu veel meer op elkaar ingespeeld", aldus de directeur van SOS Dolfijn destijds tegen Gemmink. "En we kunnen via Rijkswaterstaat en de KNRM ook veel sneller beschikken over materialen, bijvoorbeeld. Het is een klein, goed geolied team."