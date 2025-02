112-blog | Grote brand bij appartementencomplex • Politie schiet man neer bij 'dreigende situatie' •

12.45 uur

Bij een appartementencomplex aan de Jephtastraat in Amsterdam, gelegen aan de A10, is een grote brand uitgebroken. Door de brand is er veel rookontwikkeling. Rookwolken trekken over de snelweg heen.

De brandweer kreeg rond 11.45 uur de melding binnen van de brand bij het gebouw en schaalde al snel op naar grote brand, wat betekent dat er meer eenheden komen om de brand te blussen.