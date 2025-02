112-blog | Brand in portiekflat Planetenweg in IJmuiden • Grote brand bij appartementencomplex

19.54 uur

In een portiekflat aan de Planetenweg in IJmuiden is vanavond rond 18.15 uur brand uitgebroken. Voor zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen. Bewoners van het bovenliggende appartement moesten met een hoogwerker van de brandweer naar beneden worden gehaald. Rond 19.00 uur had de brandweer het vuur onder controle.

Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend. De politie heeft één verdachte aangehouden. De Forensische Opsporing doet onderzoek naar de zaak.