Documentaire: hoe criminelen Schiphol twintig jaar na de Diamantroof nog steeds misbruiken

Twintig jaar na de diamantroof is misdaad op Schiphol nog steeds actueel. Hoewel de beveiliging sindsdien enorm is aangescherpt, komen drugscriminelen nog altijd binnen, vaak dankzij medewerkers die de poorten wagenwijd open zetten.

Cocaïne in de pitten van vruchten

Criminelen hebben Schiphol-medewerkers met toegangspas nodig om misdaden als de Diamantroof te kunnen plegen, of om bijvoorbeeld drugs te smokkelen.



Drugssmokkel is het grootste probleem op de luchthaven, met name van cocaïne. De Douane onderschepte in 2024 zo'n 2400 kilo op Schiphol. De criminelen worden steeds creatiever en vinden telkens nieuwe manieren om drugs te smokkelen.



Op Schiphol werd cocaïne bijvoorbeeld aangetroffen in chocola, in de pitten van vruchten, in een adapter en bevroren kokosolie. "Het blijft een kat-en-muisspel, en daar proberen we constant op in te spelen", zegt Jeroen van het Team Ondermijning van de Douane.

In alle lagen

"Het probleem is groter dan we dachten", vertelt burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente uit 2021. Op Schiphol komt ondermijnende criminaliteit overal voor: van het platform tot de afhandelloodsen en van de onderhoudshangars tot de bagagekelders. Ook sectoren zoals schoonmaak en catering blijven niet buiten schot.