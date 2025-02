Voorwaardelijke celstraf voor man die op Overtoom in Amsterdam scooterrijder expres aanreed

Het gaat om een celstraf van 365 dagen, waarvan 363 voorwaardelijk. De man heeft de twee onvoorwaardelijke dagen al in voorarrest uitgezeten.

De verdachte was onderweg naar zijn vader, die op dat moment in het ziekenhuis lag. Hij had meerdere medicijnen gebruikt, waardoor hij niet in de auto had mogen stappen, zo is te lezen in het vonnis van de rechtbank.

'Rij weg voordat ik je doodmaak'

De automobilist reed met een flinke snelheid en werd daarop aangesproken door de man op de motorscooter. Toen beiden bij een stoplicht stilstonden, zei de verdachte tegen de scooterrijder: "Als je dood wil moet je hier blijven, rij weg voordat ik je doodmaak."

De motorscooter probeerde daarna weg te komen van de verdachte, die hem op korte afstand bleef achtervolgen en daarvoor zelfs over het fietspad reed. Toen de scooteraar afsloeg en de Overtoom opreed, reed de automobilist hem aan. Volgens de rechtbank week hij daarbij sterk af van zijn rijbaan.

De verdachte reed vervolgens weg, maar werd later aangehouden. Volgens de rechtbank is de automobilist schuldig aan poging tot doodslag, omdat hij willens en wetens iets deed waar het slachtoffer aan had kunnen overlijden. Volgens de rechter mag het slachtoffer van geluk spreken dat hij nog in leven is en dat hij niet nog ernstiger letsel heeft opgelopen.

Alleen voorwaardelijke celstraf

De verdachte is het afgelopen jaar onder toezicht van de reclassering behandeld: "Hij heeft geleerd hoe hij zijn agressie en emoties moet reguleren om te voorkomen dat hij in dit soort situaties terechtkomt", aldus de rechter, die de verdachte bewust geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf oplegt, omdat hij dan mogelijk zijn werk en woning zou verliezen. "Dat acht de rechtbank onwenselijk."

"Tegelijkertijd wil de rechtbank de ernst van de feiten niet uit het oog verliezen", aldus de rechter, die de voorwaardelijke gevangenisstraf van bijna een jaar een 'stok achter de deur' noemt.