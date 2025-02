Eerlijke AZ'er Kees Smit wil meer minuten: "Ik ben wat ongeduldig"

"Ik heb niet zo heel veel geduld", geeft Kees Smit eerlijk toe in de catacomben van het AZ-stadion. De 19-jarige Heilooër vindt dat hij hoort te spelen en dat is lang niet altijd het geval. In de eredivisie viel hij vijf keer in en drie keer stond hij is de basis. "Ik snap wel dat andere spelers op mijn posities het ook goed doen. Wel geloof ik dat het gaat lukken."

Jan Sierksma

De trainer die Smit liet invallen was Jan Sierksma. Normaal gesproken assistent van Maarten Martens, maar de Belgische trainer moest een schorsing uitzitten en dus was Sierksma eindverantwoordelijke tegen Fortuna Sittard. "Het is zeker speciaal geweest, maar ook weer niet heel anders."

