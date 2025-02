Stalling gezocht voor Fietsmaatjes in Amsterdam: "Je beseft hoe belangrijk het is dat je buiten komt"

Fietsmaatjes is een landelijke organisatie, in Amsterdam Nieuw-Sloten heeft Meta Breebaart de uitbreiding van het project op zich genomen. De reden daarvan was haar man, die de diagnose Parkinson kreeg. "Hij kan niet meer zelfstandig fietsen", vertelt ze. "We waren altijd dol op samen fietsen en zo stuitte ik op Fietsmaatjes."

Samen met vrijwilligers heeft Breebaart ook het de rest van de wijk enthousiast gemaakt, onder andere door te flyeren. Er was zoveel animo dat het nu tijd is om een duofiets te bestellen. "Maar het lukt niet om een stalling te vinden", aldus Breebaart.

De stichting is daarom op zoek naar een stalling voor het gevaarte, maar voldoende ruimte voor een verplaatsbare Velobox, waar de fiets veilig staat, is ook meer dan welkom. "Maar ook die (Velobox, red) moet ergens kunnen staan", vertelt Breebaart.

'Iedereen helpt mee met zoeken'

Volgens de projectleider is zo'n plek vinden in Amsterdam 'heel lastig'. "We hebben echt heel veel geprobeerd en gaan ook nog dingen proberen. Iedereen helpt mee met zoeken." De hoop is om de eerste duofiets in Nieuw-Sloten april of mei al te laten rijden. Stalling of geen stalling: de eerste fiets is daarom al besteld. "Er is een levertijd van zes weken", legt Breebaart uit. "We hopen in die tijd toch nog stalling te vinden."

NH Helpt zet daarom alles op alles om Fietsmaatjes op weg te helpen. Overigens zijn vrijwilligers ook nog van harte welkom. Breebaart: "Vorig jaar konden mijn man en ik niet meer fietsen. Dan besef je pas hoe belangrijk het is dat je buiten komt en in beweging.

Wil jij het project een handje helpen en voldoet je ruimte aan de eisen die je hieronder terugvindt? Contact opnemen kan hier.