Jongeren gezocht voor theaterproductie over oorlogsverhalen: "Het is belangrijker dan ooit"

De theaterproductie is meer dan alleen een performance. Voorafgaand aan de voorstellingen gaan jongeren in gesprek met ouderen die de oorlog hebben meegemaakt. Oók met de tweede generatie, die vaak bijzondere verhalen te vertellen heeft. Op basis van die gesprekken, en in samenwerkingen met theatermakers en muzikanten, wordt een voorstelling gemaakt. Dit landelijke project wordt uitgevoerd in veertig plaatsen door heel Nederland, op 4 mei om 21.00 uur.

"Wat het precies wordt, dat ligt aan de jongeren", legt Haan uit. Hoe het project is ontstaan is wel helder: de damschreeuwer die in 2010 de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam verstoorde deed het balletje rollen.

Noodzakelijk

Haan: "We dachten: hoe kan dit nou en moeten we Nationale Herdenking niet meer aandacht geven? Het project is anno 2025 uitgegroeid tot 55 jongerenvoorstellingen door het hele land.

"We willen dat de verhalen blijven leven, maar ook dat de verhalen in de huidige tijd een plek krijgen. Het is belangrijker dan ooit en noodzakelijk dat ook jonge mensen hier bewust van zijn."

Het bijzonderste vindt Haan het hele proces. "Op het moment dat mensen een-op-een in gesprek gaan, zie je dat bij jongeren de noodzaak wordt aangewakkerd. Het is te gek om dat te zien."

'Zo veel als maar kan'

Vorig jaar deed Haan een oproep bij NH Radio: of er ouderen waren die hun verhaal wilden doen. Nu zoekt ze met name naar jongeren. "Zo veel als maar kan", zegt Haan. Enige voorwaarde: de repetities zijn op woensdagavond, daar moet je wel bij kunnen zijn.

Ook andere creatievelingen zoals muzikanten kunnen zich aanmelden. En bijzondere oorlogsverhalen, die zijn ook nog steeds van harte welkom. Woon je niet in Alkmaar? Het project wordt georganiseerd in meerdere Noord-Hollandse plaatsen, waar ook nog wordt gezocht naar jongeren. Op 12 maart is de eerste repetitieavond.

Contact opnemen met Artiance kan via NH Helpt.