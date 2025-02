Laatste platenzaak van Hoorn sluit deuren: "Het was ons kindje"

Trots kijken Brenda en Nick Staphorst terug op de afgelopen jaren. Wat zeven jaar geleden thuis begon met het verkopen van nieuwe en tweedehands platen, is uitgegroeid tot een mooie winkel in de binnenstad van Hoorn. "Het is heel verdrietig. We hebben er heel veel energie in gestopt met heel veel plezier en het is jammer om te zien dat het niet voldoende is", aldus Brenda.

Waarom de winkel niet rendabel is, is volgens het stel een combinatie van factoren. Zo heeft het onder andere te maken met de prijs van vinyl. Door de stijgende populariteit is de grondstof duurder geworden en dat merken ze ook aan de verkoop.

"Alles wordt duurder en platen ook", vertelt Nick. "Daarnaast is Hoorn er ook niet gastvrijer op geworden door het parkeerbeleid van de gemeente. Parkeren is een stuk duurder geworden en dat merk je aan het aantal klanten."

