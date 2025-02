Drukte op de Dam in Amsterdam bij herdenkingsbijeenkomst voor oorlog in Oekraïne

Op de Dam in Amsterdam-Centrum zijn vanmiddag honderden mensen samengekomen om stil te staan bij de oorlog in Oekraïne, die morgen precies drie jaar geleden begon. Ook in Utrecht is er vandaag een herdenking, met toespraken van onder andere minister Brekelmans (Defensie) en minister Veldkamp (Buitenlandse Zaken).