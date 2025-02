Liveblog: zakelijk AZ wint van Fortuna Sittard, Ajax boekt achtste zege op rij

18.17 uur

Nadine Visser heeft voor de achtste keer de Nederlandse indoortitel op de 60 meter horden gewonnen. Ze liep in de finale in Omnisport Apeldoorn een tijd van 7,90 seconden. Dat was boven haar Nederlands record van 7,77 seconden.

"Dat ik win wil niet zeggen dat ik tevreden ben", zei Visser na de finale, waarin Maayke Tjin A-Lim als tweede eindigde in 8,09 en Mira Groot het brons pakte in 8,16. "Dit was een belangrijke laatste race voor de EK waarin ik echt voor een hele goede tijd ging, maar met 7,90 doe je totaal niet meer mee in Europa."

De frustratie was groot bij de Noord-Hollandse, die de afgelopen zomer vierde werd in de olympische finale van de 100 meter horden. "In de series liep ik heel makkelijk 7,84, dus in de finale had ik zeker mijn beste seizoenstijd willen lopen. Maar ik was aan het prutsen bij de start en zat daardoor veel te dicht op de eerste horde. Dan verlies je meteen al veel tijd. Heel irritant."